США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в США выросло за последние сутки на 40 870, что является максимальным показателем с начала пандемии, сообщает агентство Reuters.

По подсчетам агентства, число инфицированных в стране составило по меньшей мере 2,48 млн. Рекордные темпы распространения инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из них число заражений резко повысилось после частичной отмены введенных ранее санитарных мер.

Почти 125 тыс. американцев умерли от COVID-19. Это самый высокий показатель в мире.-0-