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22 декабря 2020, 08:23

США запретили ряду организаций России и Китая покупать американские технологии

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты подготовили список компаний и организаций России и Китая, попавших под фактический запрет на покупку определенных видов американских товаров и технологий, в отношении которых действует экспортный контроль. Этот перечень опубликовали Министерство торговли США и его Бюро промышленности и безопасности, сообщает ТАСС.

Российская часть документа включает 45 названий (на деле с учетом повторов это 41 структура), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями".

Минторг США поясняет: списки вроде нынешних "информируют экспортеров" американской продукции двойного назначения о том, что им нужно получать лицензию на продажу таких товаров или услуг фигурантам перечня. Между тем в случае с такими фигурантами будет действовать презумпция отказа в предоставлении экспортной лицензии.

Минторг США также отмечает, что "дополнительные стороны могут быть добавлены" в список позже. Впрочем, допускается и возможность исключения из него. Решения на этот счет будет принимать специальный межведомственный комитет, в состав которого входят сотрудники министерств торговли, обороны, энергетики и финансов США, а также Госдепартамента.

По меньшей мере часть включенных в новый черный список российских компаний и организаций уже и ранее находилась под действием всевозможных американских санкций и ограничений, в том числе в виде запрета на поставки им специализированной (и не только) продукции из США.

В российскую часть перечня наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. В нескольких случаях в списке, по всей видимости, допущены неточности. К примеру, фигурирует некое "федеральное государственное бюджетное учреждение администрации президента России", но не уточняется, какое именно. Также в перечне значится некий "центр связи Министерства обороны". Кроме того, корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21, внесена в документ трижды, а Казанский вертолетный завод, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания "Сухой" - дважды.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уже заявил, что Россия считает экспортные ограничения Минторга США в отношении российских предприятий и организаций деструктивными, такие шаги ввергают отношения в еще больший кризис. "Такие действия администрации деструктивны. Они подрывают не только сохраняющееся экономическое взаимодействие между нашими странами, но и перекрывают любую положительную перспективу, - подчеркнул посол. - Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты якобы подрывают национальную безопасность США".

Дипломат обратил внимание на то, что в Вашингтоне решили не считаться и с интересами собственного бизнеса. "Лишают его возможности нормального сотрудничества с российскими партнерами в весьма перспективных сферах. Речь о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии", - констатировал он. "Симптоматично, что в администрации подвели под категорию "нарушителей" даже предприятие, в которое вложен американский капитал. Речь о "ВСМПО-Ависма" - многолетнем и крупнейшем поставщике титана для аэрокосмической промышленности США", - указал Анатолий Антонов.

Что касается КНР, Под санкции попали восемь предприятий Китайской корпорации авиационного двигателестроения (Aero Engine Corporation of China, AECC), семь предприятий Китайской авиастроительной корпорации (Aviation Industry Corp of China, AVIC), Второй институт океанографии Министерства природных ресурсов, завод по производству космических двигателей Китайской академии космических технологий (China Academy of Space Technology, CAST), дочерняя компания Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).-0-

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