Сегодня в Баку стартовал бизнес-форум ЕС-Азербайджан, сообщает Trend .

Новое соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном расширит возможности экономического сотрудничества, отметил Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства.

"Форум является полезной платформой для создания благоприятной бизнес-среды для сотрудничества между компаниями ЕС и Азербайджана, важно выслушать мнения представителей бизнеса всех сторон, увидеть их проблемы", - отметил он

Германо-азербайджанская торговая палата (AHK) представит на бизнес-форуме "Отчет о деловой среде ЕС - Азербайджан 2019", что будет способствовать дисскусиям по созданию благоприятных условий для бизнеса и по конкретным отраслевым стратегиям.

Деловой форум фокусируется на наиболее актуальных вопросах, которые способствуют развитию деловых отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

Бизнес-форум будет обсуждать вопросы деловой и инвестиционной среды в Азербайджане и дальнейшем развитии таких сфер, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, ИКТ, туризм.

В рамках форума также будут проведены двусторонние деловые встречи.

В мероприятии принимают участие представители правительства, министерств и компании Азербайджана и Евросоюза.-0-