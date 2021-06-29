Столкновения между протестующими предпринимателями и полицией произошли в Киеве

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве между протестующими предпринимателями и правоохранителями произошли столкновения, сообщает РБК-Украина.

Протестующие собрались пройтись маршем с гробом и ритуальными венками к офису президента Украины Владимира Зеленского и Верховной раде, но правоохранители заблокировали путь. В результате между полицейскими и протестующими произошла потасовка.

Из-за ситуации в центре города перекрыты улица Крещатик и Европейская площадь.

В пресс-службе полиции Киева сказали, что пока нет информации о пострадавших и задержанных.-0-