Столтенберг: НАТО за несколько дней может развернуть в Черноморском регионе 5 тыс. человек

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. НАТО при необходимости может за несколько дней развернуть в странах альянса в Черноморском регионе передовой отряд Сил реагирования численностью 5 тыс. человек. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя ответ НАТО на предложения России по безопасности, сообщает ТАСС.

"НАТО надеется на деэскалацию в Украине и предлагает России диалог, но параллельно повышает готовность своих сил и присутствие в Черноморском регионе и на востоке альянса, - подчеркнул Йенс Столтенберг. - Передовой отряд Сил реагирования НАТО в составе 5 тыс. человек во главе с Францией в случае необходимости может быть развернут в регионе в течение нескольких дней".

По словам Йенса Столтенберга, НАТО твердо верит, что напряженность и разногласия должны быть разрешены путем диалога и дипломатии. "Не путем использования силы или угрозы ее применения", - сказал Столтенберг.

Он в очередной раз повторил, что НАТО "наблюдает концентрацию сил вокруг Украины, где уже находятся более 100 тыс. человек, и дополнительные силы на подходе, включая значительное размещение военных в Беларуси". Йенс Столтенберг также заявил, что альянс наблюдает значительное число современных вооружений, включая новейшие самолеты и комплексы ПВО С-400.

Россия и Беларусь в настоящее время готовятся к проведению крупных маневров "Союзная решимость - 2022" на территории Беларуси.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые российская сторона ожидает от Вашингтона и НАТО. Документы предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. 26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы по безопасности.-0-