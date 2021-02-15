Сторонники независимости получают большинство на выборах в парламент Каталонии

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партии, выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония, получают большинство кресел в парламенте региона после обработки 98% протоколов по итогам прошедших выборов, сообщает ТАСС.

Речь идет о партиях "Левые республиканцы Каталонии" (33 кресла в 135-местном парламенте), "Вместе за Каталонию" (32 кресла) и "Кандидаты за народное единство" (9 кресел).

Председателем "Левых республиканцев Каталонии" является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного референдума о независимости 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости.

Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства, получает 33 места в парламенте. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

В то же время, как сообщает Euronews, ни одна из партий не получает абсолютного большинства голосов, а значит, для формирования правительства придется проводить коалиционные переговоры.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Каталонии 14 февраля. Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра, возглавлявший правительство региона с 2018 года.-0-