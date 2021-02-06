Стороны конфликта в Ливии договорились о создании переходного правительства

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о создании переходного правительства, а также о выборах, которые должны состояться в конце года. Соответствующее соглашение достигнуто в Женеве в рамках Ливийского форума политического диалога при посредничестве ООН, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфи, пользующийся поддержкой на востоке Ливии. Премьер-министром на время переходного периода назначен влиятельный предприниматель Абдель Хамид ад-Дбейба, которого поддерживают на западе страны. Ожидается, что переходное правительство будет руководить страной до выборов, которые запланированы 24 декабря.

Правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции приветствовали это решение.

Участники Ливийского форума политического диалога под эгидой ООН согласовали план действий по объединению органов государственной власти в стране в ноябре прошлого года, напоминает DW. Этим планом, в частности, предусмотрено создание президентского совета, в который войдут представители трех исторических областей Ливии.

В Ливии с 2011 года после свержения режима Муаммара Каддафи не утихает вооруженный конфликт. Его главные стороны - признанное в мире правительство национального единства и Ливийская национальная армия, возглавляемая Халифой Хафтаром.-0-