Страны-члены ОПЕК в первом полугодии 2019 года сократят добычу нефти на 3%

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократят добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 3,02% вместо планировавшихся ранее 2,5%, сообщил ТАСС.

Саудовская Аравия сократит добычу до 10,2 млн баррелей в сутки, что ниже уровня октября 2018 года.

Сокращение добычи в 3,02% позволит достигнуть снижения производства нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в сутки. Государства, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Официально опубликовать уточненные планы по снижению добычи в ОПЕК планируют 21 декабря.

Страны ОПЕК+ 7 декабря заключили соглашение, предусматривающее сокращение добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.

Иран, Ливия и Венесуэла получили возможность не сокращать добычу.-0-