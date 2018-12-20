Страны-члены ОПЕК в первом полугодии 2019 года сократят добычу нефти на 3%

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сократят добычу нефти в первом полугодии 2019 года на 3,02% вместо планировавшихся ранее 2,5%, сообщил ТАСС.
Саудовская Аравия сократит добычу до 10,2 млн баррелей в сутки, что ниже уровня октября 2018 года.
Сокращение добычи в 3,02% позволит достигнуть снижения производства нефти странами ОПЕК на 800 тыс. баррелей в сутки. Государства, не входящие в ОПЕК, сократят добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Официально опубликовать уточненные планы по снижению добычи в ОПЕК планируют 21 декабря.
Страны ОПЕК+ 7 декабря заключили соглашение, предусматривающее сокращение добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.
Иран, Ливия и Венесуэла получили возможность не сокращать добычу.-0-
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