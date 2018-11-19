Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все 27 государств, остающихся в Европейском союзе, поддержали проект соглашения с Великобританией по ее выходу из ЕС. Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье после обсуждения этой темы на заседании Совета ЕС, сообщает ТАСС.

"Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект", - заявил Мишель Барнье.

Он подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос о возможном продлении переходного периода после Brexit, который начнется с 30 марта 2019 и завершится 1 января 2021 года. "Нам еще предстоят переговоры. Мы приняли решение, что переходный период может быть продлен один раз, но предстоит определить на какой срок. Надеюсь, на этой неделе мы сможем предложить окончательную дату для его завершения", - подчеркнул Мишель Барнье.

На протяжении как основного переходного периода, так и срока, на который он может быть продлен, Великобритания должна будет продолжать вносить взносы в бюджет Евросоюза.

14 ноября британский кабинет министров согласовал проект сделки по условиям Brexit. Согласно проекту соглашения, с момента выхода Великобритании из ЕС (29 марта 2019 года) начнется переходный период, который продлится до 1 января 2021 года. Во время переходного периода Великобритания будет обязана соблюдать все нормы ЕС, платить взносы в бюджет сообщества, но при этом не будет иметь доступа к механизмам принятия решений в Евросоюзе. Между тем документ не решает главную проблему переговоров - режим контроля границы с Ирландией, а лишь отодвигает это решение до 1 июля 2020 года.

Уже на следующий день после обнародования документа сразу четыре члена британского правительства, в том числе министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, подали в отставку в знак несогласия с условиями проекта соглашения.

Проект сделки по условиям Brexit теперь должен быть утвержден на саммите ЕС 25 ноября, затем его должны утвердить Европарламент, парламенты всех 27 государств ЕС и Великобритании. Именно ратификация документа британским парламентом вызывает серьезные сомнения у политиков по обе стороны Ла-Манша.-0-