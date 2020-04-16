Страны НАТО будут бороться с дезинформацией по коронавирусу

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры обороны стран НАТО во время видеоконференции 15 апреля отметили важность противодействия дезинформации в условиях пандемии коронавируса нового типа, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное Пентагоном.

В совещании принимал участие глава американского военного ведомства Марк Эспер.

"Министры уделили особое внимание поддержанию способности альянса по сдерживанию и защите в условиях коллективной борьбы с коронавирусом. Стороны подтвердили готовность и приверженность продолжению операций, - говорится в сообщении. - Министры отметили важность противодействия дезинформации государственных и негосударственных игроков, использующих пандемию для распространения лживой и вредоносной информации".-0-