Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти на февраль и март

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое составит 7,125 млн баррелей в сутки, информирует ТАСС со ссылкой на источники в ОПЕК.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили источники ТАСС.

Отмечается, что министры ОПЕК+, договорившиеся 5 января о параметрах соглашения по сокращению добычи нефти на февраль и март, в следующий раз соберутся на онлайн-встречу в начале марта.-0-