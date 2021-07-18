Страны ОПЕК+ утвердили новые базовые уровни добычи и продлили сделку до конца 2022 года

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры стран ОПЕК+ сегодня на заседании меньше чем за час утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца этого года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года, следует из финального коммюнике, опубликованного на сайте ОПЕК по итогам встречи, сообщает ТАСС.

Данные из него полностью подтверждают информацию источников ТАСС, которые еще до завершения встречи сообщили о том, что министры полностью поддержали план по увеличению добычи нефти на 2 млн б/с до конца этого года, а также продлили действие соглашение после апреля 2022 года, когда оно истекает. При этом с мая 2022 года для некоторых стран в соглашении будет скорректирован базовый уровень добычи, от которого считаются квоты по объемам производства нефти. Так, для России и Саудовской Аравии он будет повышен с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с.

В финальном коммюнике сказано, что страны ОПЕК+ намерены повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с "до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с", что планируется сделать до сентября 2022 года. При этом в декабре 2021 года этот план может быть пересмотрен. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.

Уровень отсечки - это параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Например, раньше у Ирака был базовый уровень добычи 4,653 млн б/с, теперь он составит 4,803 млн б/с. У Кувейта было 2,809 млн б/с, теперь - 2,959 млн б/с. Таким образом эти страны теперь смогут добывать большие объемы нефти в рамках соглашения.

Новый уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года.-0-