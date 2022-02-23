Страны Запада вводят новые санкции против России

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада объявили о своих санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР, ДНР). Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур и компаний, так и физических лиц, сообщает ТАСС.

По заявлениям стран Запада, речь идет о первой серии санкций. Великобритания, ЕС и США рассматривают вариант ужесточения мер, если, по их мнению, ситуация на украинском направлении усугубится.

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, объявил, что его страна вводит новые санкции против РФ и будет ужесточать их в зависимости от действий Москвы в отношении Украины.

"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов - ВЭБ и их военного банка", - заявил Джо Байден. Он, однако, не пояснил, какую структуру он имел в виду под "военным банком". Президент указал, что вводит всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга. По его словам, это означает, что США отрезают российское правительство от западного финансирования. Эти санкции начали действовать 22 февраля, а в среду и последующие дни начнут действовать меры в отношении "российских элит и членов их семей", - добавил Джо Байден.

По его словам, эти меры Вашингтон подготовил в тесной координации с союзниками по НАТО.

Американский лидер признал, что санкции против РФ ударят и по США, но пообещал защищать американскую экономику. "Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу", - сказал он. США изучат вопрос возможных перебоев с поставками энергоресурсов и проведут скоординированную работу с основными потребителями и поставщиками нефти.

В военном плане США ограничились наращиванием своего присутствия в странах Балтии. "Я санкционировал направление дополнительных сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно: это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией", - сказал Джо Байден.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже сообщил, что участники достигли единогласного решения принять пакет санкций против РФ.

Новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. ЕС запретил своим предпринимателям вести бизнес с ЛНР и ДНР и ограничил доступ России к финансовому рынку и рынку капитала, рассказал Жозеп Боррель. Глава дипломатии ЕС приветствовал решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Жозеп Боррель подтвердил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза.

Великобритания ввела во вторник санкции против пяти российских банков и трех физических лиц. Премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил об этом в ходе своего выступления в парламенте. "Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", - сказал он.

Премьер уточнил, что под британские рестрикции подпадают банк "Россия", Промсвязьбанк, коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития. Все их активы в случае их обнаружения в королевстве будут заморожены.

"Это первая порция санкций, первое заграждение, которое мы вводим. И у нас готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится", - добавил Борис Джонсон.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телекомпании ВВС заявила, что антироссийские санкции западных стран являются незаконными. "Мы считаем, эти санкции нелегитимны. Это во-первых. Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас для того, чтобы сдерживать наше развитие", - сказала она. Отвечая на вопрос об ухудшении образа РФ у западных стран, Захарова заявила, что их собственная репутация "запятнана кровью".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.-0-