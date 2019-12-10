Стрельба произошла в больнице на востоке Чехии, есть погибшие

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром произошла стрельба в больнице чешского города Острава. В результате четыре человека погибли, еще двое серьезно ранены, сообщает чешский новостной портал Novinky.cz.

Стрельба была слышна в хирургической клинике около 7.00 по местному времени. Как рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, два человека погибли сразу, еще двое скончались впоследствии от полученных ран. Не уточняется, были ли погибшие пациентами клиники.

Полиция разыскивает преступника. Это мужчина средних лет ростом около 180 см, одетый в красную куртку.

На месте находятся специальные полицейские подразделения и специалисты службы спасения, также в район происшествия направился полицейский вертолет. В ближайшее время в Остраве пройдет заседание кризисного штаба.

Часть пациентов клиники эвакуировали, некоторым было приказано оставаться в своих палатах. Прилегающий к больнице университет временно закрыли. Другие подробности пока не приводятся.-0-