Стрельба в ночном клубе в США: погибли два человека

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уточненной информации, при стрельбе в ночном клубе Lavish Lounge в Южной Каролине в США погибли два человека, восемь пострадали, сообщает местный телеканал WYFF News.

Как сообщалось, инцидент произошел в округе Гринвилл в ночь на воскресенье. Ранее агентство Associated Press информировало, что в результате стрельбы пострадали не менее 12 человек.

По данным WYFF News, помощник шерифа установил факт стрельбы и вызвал подкрепление. Пострадавшие доставлены в больницы штата, об их состоянии ничего не известно.

Полиция проводит расследование произошедшего, однако подозреваемых пока не удалось задержать.-0-

В ночном клубе в США при стрельбе пострадали 12 человек Инцидент произошел в округе Гринвилл. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии ничего не известно. Полиция проводит расследование произошедшего.