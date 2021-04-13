Стрельбу в американской школе открыл ученик

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрельбу в учебном заведении в городе Ноксвилл (штат Теннесси) устроил один из учеников, сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что в Ноксвилле произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал полицейский.

Как стало известно, один из учащихся открыл стрельбу, после чего забаррикадировался в уборной. Прибывшие офицеры полиции попытались схватить ученика, однако тот вновь начал стрелять, ранив одного из полицейских. Офицеры открыли ответный огонь. В результате стрелявший школьник скончался от полученных ран на месте происшествия.

Начальник полиции Ноксвилла Ева Томас заявила, что раненый офицер находится в тяжелом состоянии. Имя и мотивы стрелка не сообщаются.-0-