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21 октября 2020, 14:15

Су-34 разбился под Хабаровском

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел аварию в Хабаровском крае РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) России.

По данным округа, самолет разбился при проведении планового учебно-тренировочного полета. "Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. Члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", - сказали в пресс-службе. Самолет упал в лесисто-равнинной местности. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет, отметили в ВВО.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа", - добавили в округе.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 т.-0-

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