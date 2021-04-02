Суд Москвы оштрафовал Twitter на 3,2 млн руб.

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировой судебный участок №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 3,2 млн российских рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

"Суд признал компанию Twitter виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн руб.", - рассказали в суде.

Мировой судебный участок №422 рассматривает по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ, по каждому из которых их могут оштрафовать на сумму до 4 млн руб. Штраф в размере 3,2 млн руб. вынесен Twitter по одному протоколу.-0-