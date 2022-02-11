Суд в Канаде заморозит собранные средства для поддержки протестующих дальнобойщиков

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский Высший суд удовлетворил иск правительства провинции Онтарио о заморозке доступа к средствам, пожертвованным на акцию протеста канадских дальнобойщиков, митингующих с 29 января в Оттаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадский телеканал CBC.

Согласно решению суда, доступ к $8,2 млн, собранным через площадку GiveSendGo, заморожен. На прошлой неделе канадские власти добились закрытия сбора средств для дальнобойщиков на другой площадке - GoFundMe. На тот момент там было почти $10 млн.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

В четверг, 10 февраля, протестующие перекрыли дорогу через государственную границу между канадской провинцией Манитоба и американским штатом Северная Дакота. Кроме того, с конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана. 7 февраля грузовики заблокировали движение по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). Власти Виндзора уже затребовали у федеральных властей дополнительные силы правопорядка. По этому мосту проходит до 25% всех грузов из США в Канаду.

В связи со сложившейся ситуацией США призвали власти Канады применить федеральные полномочия для прекращения перекрытий дорог на границе двух стран. Какие именно действия американские власти подразумевали под применением федеральных полномочий, пока не поясняется.-0-