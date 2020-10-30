Суд в Кыргызстане отказался рассматривать дело о проведении новых парламентских выборов 20 декабря

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд Кыргызстана отказался рассматривать дело о проведении повторных парламентских выборов в республике 20 декабря, сообщает ТАСС.

"Жалоба ЦИК на решение административного суда Бишкека о признании недействительным постановления о назначении повторных выборов депутатов парламента возвращена заявителю в связи с истечением срока обжалования судебного акта", - говорится в сообщении.

Это означает, что намеченные на 20 декабря выборы в парламент Кыргызстана отменяются.

Как сообщает местное информагентство 24.kg, согласно избирательному законодательству, решение Верховного суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, 4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, устроили в Бишкеке массовые беспорядки, захватили здания госорганов. 6 октября ЦИК признал итоги выборов недействительными. В результате народного возмущения в стране сменилась власть - президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

После признания недействительными итогов прошедших 4 октября парламентских выборов в Кыргызстане ЦИК объявил дату повторного голосования - 20 декабря 2020 года.

Повторные выборы депутатов парламента были назначены на 20 декабря. Однако общественная организация "Коалиция за демократию и гражданское общество" и политическая партия "Актив" обратились в административный суд Бишкека с требованием признать незаконным решение Центризбиркома о дате повторных выборов. Бишкекский суд признал постановление ЦИК о назначении повторных выборов на 20 декабря недействительным.-0-