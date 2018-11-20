Суд заблокировал указ Трампа по мигрантам

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский суд временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, предписывающий отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу США с Мексикой, сообщает Euronews.

Решение принял федеральный судья окружного суда в Сан-Франциско.

Американские правозащитные организации в своем исковом заявлении потребовали признать шаг Трампа нарушающим права человека, а также административное и иммиграционное законодательства.

Постановление суда вступает в силу незамедлительно и применяется по всей стране. Оно будет действовать как минимум до 19 декабря - на этот день назначены слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета по этому поводу.

Дональд Трамп подписал 9 ноября 2018 года указ, согласно которому мигранты, противозаконно въехавшие на территорию США, не смогут подавать прошение об убежище. Американский лидер обосновал свое решение стремлением остановить движущиеся в сторону США караваны мигрантов, в основном выходцев из стран Центральной Америки.-0-