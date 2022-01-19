Судьба 150 жителей островов Тонга после извержения вулкана остается неизвестной

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судьба 150 жителей двух островов в центральной части Королевства Тонга, сильно пострадавших в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и последовавших за ним цунами, остается неизвестной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio New Zealand и правительство островного государства.

Судьба 50 жителей острова Манго и 100 человек с острова Атата, где после удара стихии была полностью разрушена вся жилая инфраструктура, остается неизвестной. Данные наблюдения с воздуха, предоставленные ВВС Новой Зеландии, показали, что на островах не осталось ни одного дома, однако есть несколько брезентовых укрытый. Сведений об уцелевших получить пока не удалось.

Связь страны с внешним миром по-прежнему остается ограниченной из-за повреждения подводного кабеля, который обеспечивал стране интернет и международную телефонную связь. По предварительным данным, на его починку может уйти порядка четырех недель. Воздушное сообщение прекращено, работа многих морских портов нарушена. Есть сообщения о нехватке продуктов и медикаментов.

Вид на остров Номука в Тонго. Фото Вооруженных сил Новой Зеландии

Корабли военно-морского флота Королевства Тонга были направлены к островам группы Хаапай, тобы доставить местным жителям питьевую воду, медикаменты, продовольствие и палатки, для организации временного жилья. Обитатели островов Фоноифуа и Номука, также пострадавших от удара стихии, будут эвакуированы.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа, а также часть курортов и населенных пунктов на западе этого острова. Большая часть островов архипелага покрыта вулканическим пеплом, который представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

Власти Австралии и Новой Зеландии направили к берегам островного государства военные корабли для доставки его жителям питьевой воды, медикаментов и товаров первой необходимости. Как ожидается, они придут в столичный порт королевства к 22 января.-0-