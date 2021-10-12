Судно с мигрантами затонуло у побережья Колумбии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли и еще шесть числятся пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами у побережья Колумбии, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в колумбийском муниципалитете Аканди. Как уточняет ТАСС со ссылкой на заявление колумбийского омбудсмена Карлоса Камарго в Twitter, судно доставляло нелегальных мигрантов из Колумбии в Панаму.

Сообщается, что на судне находилось около 30 мигрантов, в том числе граждане Гаити, Кубы и Венесуэлы. Как заявили в ВМС Колумбии, удалось спасти 21 человека, также были найдены тела трех погибших женщин.

Подразделения ВМС Колумбии при поддержке властей Панамы продолжают операцию по поиску и спасению шестерых пропавших без вести, среди которых трое взрослых и трое несовершеннолетних.

Обстоятельства происшествия выясняются.-0-