Супруга президента Гаити Жовенеля Моиза умерла от ранений

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза умерла в больнице от полученных ранений, сообщает газета Elcaribe.

Первая леди Гаити Мартин Мойс скончалась из-за ранений, полученных во время убийства президента Жовенеля Моиза в его резиденции в Порт-о-Пренсе.

Ее доставили в больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

Резиденция президента Гаити была атакована ночью с 6 на 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити.-0-