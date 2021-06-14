14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связанные с пандемией ограничения в Великобритании планируют снять 19 июля, на месяц позже изначально запланированной даты - 21 июня. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне, сообщает ТАСС.

"Мы отложим окончательное снятие ограничений до 19 июля", - сказал Борис Джонсон. Он пояснил: теперь планируется, что к этой дате все взрослое население страны получит первую дозы вакцины.

Главной причиной для отсрочки стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ). К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в Великобритании доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.-0-