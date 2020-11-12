Свыше 52 млн человек в мире заразились COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило сегодня 52 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Число инфицированных в мире сейчас составляет свыше 52,041 млн, умерли более 1,282 млн, выздоровели свыше 33,870 млн заразившихся. Наибольшее число заражений выявлено в США - более 10,392 млн случаев. Всего в Соединенных Штатах умерли 241 047 инфицированных, выздоровели свыше 3,997 млн человек. Затем по числу зараженных идет Индия с более 8,636 млн, 127 571 смертью и свыше 8,013 млн выздоровшими. В Бразилии заразились более 5,747 млн, умерли 163 368 и выздоровели свыше 5,222 млн человек.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России - свыше 1,836 млн случаев заражения, выздоровели более 1,369 млн человек, умерли 31 593.-0-