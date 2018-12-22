Сын миллионера сделал фото в самолете за секунды до гибели

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын британского миллионера Ричарда Казинса успел сделать несколько снимков за секунды до крушения самолета, в котором погибли все пассажиры, сообщает издание Daily Mail.

Катастрофа произошла в Австралии год назад, но снимки опубликованы только сейчас. На шести кадрах запечатлен полет над рекой Хоксбери, отчетливо видны ее берега и яхты на воде. Последний из шести кадров – практически в момент удара самолета о воду.

На борту находились шесть человек – пилот, сам Казинс, его невеста, два сына и дочь.

Гидроплан направлялся к пляжу Роуз Бей, но вдруг резко изменил курс и вскоре упал в реку. Расследование продолжается.

Самолет был выпущен в 2005 году и находился в рабочем техническом состоянии.

Ричард Казинс был исполнительным директором крупнейшей в мире кейтеринговой (организация корпоративного питания) компании Compass Group. Семья арендовала гидросамолет на Новый год и погибла за несколько часов до праздника.-0-