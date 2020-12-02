Таджикистан как председатель в ОДКБ в 2021 году намерен усилить коллективную безопасность - Рахмон

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан во время предстоящего в 2021 году председательства в ОДКБ намерен усилить коллективную безопасность в целях мирной и безопасной жизни людей. Об этом сообщил Президент этой страны Эмомали Рахмон сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эмомали Рахмон поблагодарил Президента России Владимира Путина за предпринятые большие усилия в ходе российского председательства для обеспечения устойчивой работы ОДКБ в непростых условиях современных вызовов и угроз.

Эмомали Рахмон отметил, что мир столкнулся с небывалым ростом вызовов и угроз: "Пандемия COVID-19 привела к глобальной рецессии и существенным образом повлияла на привычную жизнедеятельность, заставив все страны кардинально пересмотреть ранее намеченные планы и начинания. Наступивший вследствие пандемии экономический кризис качественно повлиял на ожидаемый рост мировой экономики, привел к нарастанию безработицы, поставил под угрозу продовольственную безопасность".

Наряду с этим Президент Таджикистана констатировал тенденции к нарастанию глобальных угроз терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков. "Различные террористические и экстремистские силы не отказались от своих разрушительных намерений и продолжают проявлять активность в разных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ, - заявил он. - В этом контексте мы с тревогой следим за негативным развитием ситуации в Афганистане, включая его северо-восточный регион".

По мнению руководителя Таджикистана, все эти обстоятельства требуют адекватного реагирования, в том числе путем принятия необходимых мер по укреплению охраны южных рубежей ОДКБ. Он отметил, что в связи с этим многократно возрастает актуальность наращивания потенциала ОДКБ по эффективному противостоянию вызовам и угрозам безопасности. Во время своего председательства в ОДКБ в 2021 году Таджикистан намерен расширить круг целей и задач, решаемых в рамках ОДКБ.

"В деле их реализации Таджикистан рассчитывает на поддержку своих партнеров", - сказал Эмомали Рахмон. Он подчеркнул, что слаженная совместная работа станет дополнительным импульсом для деятельности организации.-0-