Мир нуждается в новых совместных подходах к обеспечению безопасности - Мамытов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир нуждается в новых совместных подходах к обеспечению безопасности. Это отметил исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Талант Мамытов поблагодарил ОДКБ за взвешенную позицию по отношению к Кыргызстану в сложное для страны время.

"Данная сессия проходит в непростое для всех нас время. Пандемия коронавирусной инфекции, став основной проблемой, крайне неблагоприятно сказалась на всей системе мироустройства, в том числе экономике. Отсюда все негативные последствия социального и гуманитарного характера, прежде всего для развивающихся стран, к которым относится Кыргызстан", - сказал Талант Мамытов.

Наряду с этим он заявил, что Кыргызстан выполняет все принятые на себя обязательства в рамках ОДКБ и поддерживает усилия по обеспечению региональной и международной безопасности, по укреплению потенциала организации в целом.

Он также рассказал об общественно-политической ситуации в своей стране: "Сегодня самым важным для нас является взятый курс на устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент в сентябре этого года. В настоящее время общественно-политическая ситуация в стране нормализована".

При этом исполняющий обязанности президента подчеркнул, что Кыргызская Республика остается приверженной всем своим международным обязательствам и выполнению двусторонних и многосторонних документов.

Он также обратил внимание, что в 2021 году в Кыргызстане пройдут выборы Президента.-0-

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