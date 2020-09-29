Таиланд с октября постепенно возобновит туризм

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таиланд готовится принять первых туристов из Китая и постепенно восстановить туристический сектор, сильно пострадавший от ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Ожидается, что первый рейс из китайского Гуанчжоу прибудет в первых числах октября. Около 120 туристов планируют отдохнуть на курортном острове Пхукет.

По заявлению властей, Таиланд сохранил низкий уровень заражения коронавирусом - всего 3559 случаев за все время и 59 смертей. Но экономика страны сильно пострадала из-за запрета на въезд иностранных туристов с апреля. По прогнозам экспертов, ВВП страны в 2020 году сократится на 8,5%.

Правительство Таиланда рассчитывает, что в октябре прибудут порядка 1,2 тыс. иностранных туристов и принесут стране около 1 млрд бат ($31,55 млн) дохода. Как ожидается, в течение года страну посетят 14,4 тыс. туристов.

Однако въезд будет разрешен только гражданам государств с низким уровнем риска заражения коронавирусной инфекцией. "Мы не открываем страну, мы ограничиваем количество въездов и будем следить за распространением коронавируса в странах, а также при помощи браслетов и приложений - за перемещением иностранцев по Таиланду", - заявил премьер-министр Прают Чан-Оча.

Чтобы приехать в Таиланд, отдыхающим обязательно надо иметь медицинскую страховку и отрицательный результат теста на COVID-19, полученный за 72 часа до поездки. Также туристы должны будут дважды сделать тест на коронавирус по прилете в Таиланд.

Таиланд в январе стал первой страной за пределами Китая, где была обнаружена коронавирусная инфекция у туриста из Уханя.-0-