"Талибан" объявил всеобщую амнистию для чиновников в Афганистане 

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители движения "Талибан" объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников в Афганистане и призвали граждан вернуться к работе, сообщает AFP.





"Для всех объявлена всеобщая амнистия... вы должны вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью", - говорится в распространенном заявлении талибов.





Ранее информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя талибов сообщило, что боевики радикального движения "Талибан" получили приказ не нарушать привычный уклад жизни афганцев и не запугивать людей. Он отметил, что боевикам было дано распоряжение "позволить афганцам возобновить повседневную деятельность".





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Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-