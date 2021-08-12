Талибы заявили о взятии второго по величине города Афганистана

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талибы заявили о взятии Кандагара - второго по величине города Афганистана, сообщает BBC.
Захват города не подтвержден независимыми источниками, однако в соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на его улицах. Захват Кандагара был бы стратегической победой для "Талибана".
Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Сообщается, что сегодня талибы также захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными провинциями Афганистана.
По последним оценкам американской военной разведки, если нынешние тенденции сохранятся, талибы смогут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Правительство Афганистана может быть вынуждено отступить для того, чтобы защитить столицу страны.-0-
Захват города не подтвержден независимыми источниками, однако в соцсетях появились ролики с бойцами "Талибана" на его улицах. Захват Кандагара был бы стратегической победой для "Талибана".
Наступление исламистов продолжает набирать обороты. Сообщается, что сегодня талибы также захватили столицу провинции Газни, которая связывает Кабул с южными провинциями Афганистана.
По последним оценкам американской военной разведки, если нынешние тенденции сохранятся, талибы смогут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Правительство Афганистана может быть вынуждено отступить для того, чтобы защитить столицу страны.-0-