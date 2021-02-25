Таможенные органы Германии и Бельгии изъяли более 23 тонн кокаина

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Германии и Бельгии изъяли рекордное количество кокаина - более 23 т, предназначавшееся для Нидерландов, сообщает BBC.

Немецкие власти обнаружили 16 т в морских контейнерах, прибывших в порт Гамбург из Парагвая в начале этого месяца. Еще 7,2 т кокаина были изъяты в бельгийском порту Антверпен.

По словам сотрудников таможни, в результате двух рейдов, состоявшихся в начале этого месяца, было изъято "огромное количество кокаина". В Антверпене наркотик был спрятан в контейнере, заполненном деревянными блоками из Панамы. Кокаин, обнаруженный в городе Гамбург на севере Германии, был спрятан в банках с наполнителем для стен, который прибыл в Европу на контейнеровозе из Парагвая.-0-