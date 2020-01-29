Танкер загорелся в море у берегов ОАЭ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер загорелся у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 29 января. Об этом сообщила газета The NationalThe National со ссылкой на Морскую торговую организацию Соединенного Королевства (МТОСК).

По данным издания, возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени. Танкер находится в 40 км от побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

По сведениям телеканала Sky News Arabia со ссылкой на заявление Федерального управления сухопутного и морского транспорта ОАЭ, экипаж танкера спасен.

Согласно коммюнике, нефтепродуктов в момент возгорания на борту не было. В заявлении также указывается, что, по предварительной версии, пожар начался во время работ по техническому обслуживанию судна, находившегося в 21 морской миле (около 39 км) от эмиратского побережья. После того, как судно подало сигнал бедствия, к нему были направлены спасатели. По информации телеканала, загорелся зарегистрированный в Панаме супертанкер Zoya-1.-0-