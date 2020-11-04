Театр "Ла Скала" отменил премьеру оперы Доницетти "Лючия ди Ламмермур" и открытие сезона

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр "Ла Скала" отменил премьеру оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", которая была запланирована на открытие сезона 7 декабря. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на решение совета директоров театра.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация и действующие нормативы не позволяют подготовку постановки для публики на уровне открытия сезона. Постановка "Лючия ди Ламмермур", премьера которой была назначена на 7 декабря, а также все реплики откладываются", - говорится в заявлении театра.

По данным агентства, присутствие публики в театре исключается. Но одна из возможностей - организация гала-концерта, который может идти в прямом эфире по телевидению.

Ранее уже звучали предположения об открытии сезона, которое традиционно проходит в день небесного покровителя Милана - святого Амвросия Медиоланского, без публики.

За всю историю "Ла Скала" начиная с 1778 года открытие сезона отменялось там лишь три раза, в том числе в последние годы войны.

Ранее правительство объявило о закрытии театров и кинотеатров до 24 ноября, однако потом этот срок продлили до 3 декабря. Миланский театр, как и все учреждения культуры, был закрыт с конца февраля во время первой волны пандемии.