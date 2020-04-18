Техас первым в США начнет снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в штате Техас начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа. Соответствующие указы подписал в пятницу губернатор штата Грег Эбботт.

В понедельник в штате откроют парки, но людям необходимо будет соблюдать ряд требований. Они будут обязаны носить маски, не приближаться к друг другу близко и не собираться в группы более пяти человек.

Со среды снимаются некоторые требования для больниц по части вместимости и персонального защитного оборудования и материалов. А со следующей пятницы начнут частично открывать магазины розничной торговли, однако продавцы должны будут доставлять покупки до автомобиля или дома клиента.

По последним данным, в Техасе выявлено более 17,2 тысячи случаев COVID-19.-0-