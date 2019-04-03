Тереза Мэй и лидер британской оппозиции договорились о поиске общей позиции по Brexit

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британской оппозиции Джереми Корбин договорились о поиске общей позиции по Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам встречи главы британского правительства с лидером оппозиционной Лейбористской партии отмечается: "Переговоры были конструктивными. Обе стороны проявили гибкость и показали приверженность тому, чтобы положить конец неопределенности, возникшей вокруг процесса Brexit".

В документе также отмечается, что была согласована программа дальнейшей работы, чтобы обеспечить соблюдение интересов британского народа, сохранение рабочих мест и обеспечения безопасности страны.-0-