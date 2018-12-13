13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании. Как сообщает МИР 24, в результате голосования, которое прошло в британском парламенте 12 декабря вечером, Мэй поддержали 200 депутатов-консерваторов.

Глава управляющего комитета партии Грэм Брэди 12 декабря утром получил необходимое для запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем парламентариев. Голосование было назначено на тот же день.

Ранее сразу несколько министров покинули посты из-за несогласия с условиями сделки по Brexit.

Несколько дней назад Мэй приняла решение перенести голосование в парламенте по выходу страны из состава Евросоюза.-0-