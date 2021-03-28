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28 марта 2021, 09:47

Террорист-смертник напал на церковь в Индонезии

Фото dw.com
Фото dw.com

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек ранены в результате нападения террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси), сообщает ТАСС со ссылкой руководство полиции провинции.

"Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу", - цитирует представителя органов правопорядка новостной портал Detik. По его словам, "террорист-смертник скончался на месте". При этом непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили власти.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. Устанавливаются детали случившегося.-0-

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