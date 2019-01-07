Tesla построит в Шанхае свой первый завод за пределами США

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый завод Tesla за пределами США будет построен в китайском Шанхае, сообщает Reuters.
Работы по строительству завода на площадке в индустриальной зоне Линьган в Шанхае начаты сегодня. Как ожидается, первый этап стройки закончат летом, а производство электромобилей начнется уже в конце 2019 года.
На новом заводе будут выпускать доступные версии электромобилей Model 3 и Model Y для рынка КНР. Планируется, что на шанхайской фабрике смогут производить до 500 тыс. электрокаров в год.
На фоне строительства нового завода акции Tesla выросли более чем на 4%.-0-
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