Тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса разработали в России

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса, в том числе индийского штамма, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

"В настоящее время в ФМБА России разработаны новая методика и набор реагентов для выявления четырех наиболее эпидемически значимых линий вируса SARS-CoV-2: альфа (британской, B.1.1.7), бета (южноафриканской, B.1.351), гамма (бразильской, P.1) и дельта (индийской, B.1.617.2), - отметил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин. - Набор также позволит выявлять генетические линии SARS-CoV-2, такие как каппа- (индийская, B.1.617.1) и тета- (P.3) варианты. В настоящее время проводится работа по валидации тест-системы и готовятся документы для регистрации ее в Росздравнадзоре".

По данным ФМБА, кроме индийского штамма коронавируса в Москве все чаще встречается новый геновариант вируса SARS-CoV-2 АТ-1, который был впервые обнаружен в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года. "На 16 июня нами было выявлено 5% таких последовательностей среди общего их числа", - говорится в сообщении.-0-