The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее эффективность вакцины "Спутник Лайт"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее эффективность вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликованном на его сайте.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа. РФПИ выступил спонсором исследования", - говорится в сообщении.

По данным РФПИ, исследование безопасности и иммуногенности вакцины "Спутник Лайт" подтверждает, что препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе лиц, ранее не болевших коронавирусом, так и в группе тех, кто уже перенес заболевание.

Исследование также показало, что большинство побочных явлений у участников были мягкими или средними. Серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована более чем в 15 странах, процесс регистрации осуществляется еще в 30 государствах.

Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.-0-