The New York Times: Зеленский окружил себя комиками без навыков дипломатии и войны

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская газета The New York Times опубликовала разгромную в отношении Владимира Зеленского статью, в которой говорится о тотальной некомпетентности президента Украины и его команды. Статью написал журналист Эндрю Крамер, сообщает украинское издание "Страна".

Журналист пишет, что Владимир Зеленский, бывший актер, окружил себя советниками из своей старой комедийной труппы - студии "Квартал 95". Президент Украины назначил более 30 своих коллег из сферы юмора на ключевые должности в правительстве. В том числе они занимают должности в украинской разведке и Службе безопасности Украины.

"Глава Администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Руководителем студии "Квартал 95" был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером", - говорится в статье.

Эндрю Крамер отмечает, что неопытность окружения Владимира Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. "Дилетантский ложный шаг может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит трение между Россией и Соединенными Штатами", - пишет американская газета.

Издание "Страна" отмечает, что это не первая подобная статья в топовых американских изданиях. Ранее материал о том, как Владимир Зеленский вместо того, чтобы готовится к отражению внешней угрозы, занимается внутренними разборками, опубликовала The Washington Post.

"И это крайне тревожный звонок для президента. После Майдана американцы традиционно по умолчанию лояльно относились к любой украинской власти и воздействовали на ее противников с целью не допустить новых майданов и дестабилизации. Так, например, они критиковали Михо-Майдан, когда сторонники Саакашвили в 2017 году начали захватывать здания. И при президенте Зеленском они также внушали Порошенко и прочей "партии войны", что не нужно раскачивать лодку, чтоб не дестабилизировать ситуацию в стране. Но сейчас в американских СМИ начинает продвигаться концепция, что сам Зеленский и политика его некомпетентного окружения является источником дестабилизации и может иметь фатальные последствия для Украины. И если такая концепция овладеет умами в Госдепе, то это, пожалуй, будет самый серьезный вызов для Зеленского за все время его правления", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".-0-