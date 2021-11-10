The Times: энергетический кризис в Китае грозит дефицитом товаров в глобальном масштабе

10 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Энергетический кризис в Китае может привести к возникновению глобального дефицита различных товаров вследствие нарушения мировых цепочек поставок изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Times.

По информации The Times, из-за дефицита угля в 20 китайских провинциях были введены ограничения на потребление электроэнергии. В результате десятки тысяч предприятий перешли на двухдневную рабочую неделю или вовсе перестали функционировать, что в перспективе скажется на цепочках поставок товаров, а также приведет к возникновению недостаточного предложения на рынке и последующему росту цен на продукцию. Как отметил эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли, в настоящий момент в условиях энергокризиса в КНР на производство товаров "уходит в два раза больше времени", чем обычно.

Согласно прогнозам аналитиков из голландского банка ING, перебои с поставками товаров из Китая могут продолжаться большую часть 2022 года. При этом, как подчеркивают специалисты британской компании Entertainer, рост цен на продукцию может достигать 10-12%.

В сентябре ряд регионов Китая ввел различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему. Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин из-за нехватки электроэнергии ввели ограничения не только для промышленности, но и для домохозяйств. На востоке и юге страны энергоемким предприятиям дали указание не выходить на полную мощность или приостановить работу.

По данным издания "Чжунсин цзинвэй", основной причиной дефицита угля стало его подорожание и ужесточение национальных экологических стандартов, а также перебои с импортными поставками. На фоне этих событий импорт угля в Китай в сентябре вырос на 76% в годовом выражении и составил 32,88 млн т.-0-