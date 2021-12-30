The Washington Post: при захвате Кабула погибли 4 тыс. силовиков, тысяча пропала без вести

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно 4 тыс. сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 1 тыс. пропали без вести в результате захвата отрядами талибов Кабула и их прихода к власти в августе этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным бывшего главы штаба армии Афганистана Ясина Зиа, недели, предшествовавшие захвату Кабула, стали одним из самых смертоносных периодов за все время 20-летней войны в Афганистане. Для сравнения, за последние 5 лет в Афганистане умирало по 8 тыс. силовиков в год. По словам Ясина Зиа, с начала войны в Афганистане в 2001 году было убито около 92 тыс. сотрудников правительственных сил безопасности. До настоящего времени масштабы потерь афганских военных тщательно скрывались.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.

Вашингтон начал операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых в США погибли 2977 человек, являвшихся гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида".-0-