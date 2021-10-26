The Washington Post: в США признали провал санкционной политики

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты американского издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного метода экономического давления американских властей ниже, чем принято считать, сообщает РИА "Новости".

По мнению авторов статьи, администрация Дональда Трампа побила рекорд по числу объявленных санкционных мер: с 2016 по 2020 год в списки попали около 3,8 тыс. физических и юридических лиц, а также государств. Для сравнения, Барак Обама за свой второй президентский срок утвердил 2350 санкций. Суммарно на октябрь 2021 года Вашингтон объявлял всевозможные ограничительный меры 9421 раз.

При этом журналисты всерьез сомневаются, работают ли санкции как инструмент политического давления. Например, администрации США уже приходится выдавать разрешения на сотрудничество с состоящими в санкционных списках организациями в обход ранее принятых решений.

Главной же проблемой такого подхода, по мнению сотрудников The Washington Post, стал риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В пример они приводят ситуацию с "Северным потоком - 2", который России удалось достроить в сотрудничестве с Германией, несмотря на призывы сенатора Теда Круза вводить новые санкции против "Газпрома".

"В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США", - отмечается в редакторской колонке.-0-