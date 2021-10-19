Тимошенко заявила о полномасштабном энергетическом кризисе в Украине

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис. Об этом заявила глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде, сообщается на официальном сайте партии.

По словам Юлии Тимошенко, энергетический кризис в Украине углубляется не только из-за некомпетентности власти, но и коррупционных махинаций с перепродажей украинского газа. Последствия этого кризиса почувствуют все без исключения граждане и бизнес.

"Мы знаем, что себестоимость украинского газа составляет 1 гривну, людям его продают по 7, бюджетной сфере - по 13. Посредники заполонили эту систему, и коррупция сегодня достигла апогея в перепродаже украинского природного газа. Для промышленности цена доходит до 50 гривен за кубометр, поэтому буквально через месяц мы получим цены на продукты питания и предметы первой необходимости, которые будут недоступны для людей. Инфляция достигнет самых высоких уровней", - предостерегла Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также предупредила об отсутствии на складах угля и в хранилищах природного газа, достаточного для прохождения отопительного периода.

"Сейчас власти надо не байки рассказывать с трибуны, а немедленно двигаться по закону о рынке газа, вводить чрезвычайное положение в энергетике и принимать национальную программу действий. Не повышать налоги, а снимать цену на энергоносители до отмены НДС. Нужна прямая поддержка и дотации бизнеса в ключевых стратегических отраслях. Мы требуем немедленного совещания с премьер-министром, пересмотра проекта бюджета и внедрения неотложных мер на базе национального плана действий, чтобы спасти страну в этот период", - призвала Юлия Тимошенко.

Ранее еще одна украинская партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - выступила с призывом к депутатам рады взять под контроль ситуацию в энергетической сфере страны. По словам сопредседателя партии Юрия Бойко, из-за кризиса в данной области стоимость газа и, как следствие, тарифов на тепло для бытовых потребителей вскоре вырастет в два раза. "Еще хуже ситуация в промышленности. Угроза остановки предприятий, удорожание продуктов - вот, что ждет в ближайшее время", - сказал Юрий Бойко.-0-