Тюремный бунт в Шри-Ланке: 8 человек погибли, более 50 ранены

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шри-Ланке в тюрьме Махара в результате бунта погибли 8 человек, более 50 получили ранения, сообщает Reuters .

Причиной бунта стали санитарные условия в исправительном учреждении в условиях пандемии COVID-19. В Шри-Ланке в ноябре наблюдался рост числа случаев заболевания коронавирусом, а в переполненных тюрьмах по всей стране зарегистрированы тысячи новых случаев заражения.

В последние недели заключенные организовывали акции протеста, требуя увеличения количества тестов на коронавирус и создания новых изоляторов для инфицированных заключенных. В воскресенье, 29 ноября, заключенные узнали о переводе в их тюрьму людей из других тюрем, где были зафиксированы случаи COVID-19. Это подогрело недовольство и вылилось в столкновения с охранниками тюрьмы.

По словам медиков, большинство пострадавших поступили с огнестрельными ранениями. Многие из них находятся в критическом состоянии.-0-