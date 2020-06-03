Токаев: Казахстан будет переходить на латиницу без излишней спешки и вдумчиво

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан будет переходить на латиницу без излишней спешки и вдумчиво. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном на сайте издания, сообщает ТАСС.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод до 2025 года.

"Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка. В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центральноазиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на основе кириллической графики, и многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. "Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво", - отметил глава государства.-0-