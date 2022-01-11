Токаев: Казахстан ждут реформы

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в Мажилисе (нижней палате парламента). Глава государства заявил о провале попытки госпереворота в стране и окончании основной миссии ОДКБ. Казахстанский лидер также пообещал представить новый пакет политических реформ в республике, сообщает Казинформ.

По словам президента Казахстана, на сегодняшний день ситуация во всех регионах республики стабильна. "В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства уточнил, что процесс вывода займет не более 10 дней.

Токаев отметил, что против Казахстана была развязана террористическая война: "Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении".

На заседании президент Казахстана озвучил главные приоритеты для обеспечения Национальной безопасности в стране. "Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности. Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов Национальной безопасности, внешней разведки. Все они должны слаженно работать во имя одной цели - максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета под угрозой любого характера и масштаба. Этого требуют коренные интересы нашего государства".

Токаев также обратил внимание на проблему социального неравенства в республике. Глава государства заявил о необходимости реформирования системы госуправления. Он отметил, что эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Токаев поручил ввести пятилетний мораторий на повышение заработных плат депутатов и чиновников. Кроме того, он также поручил создать социальный общественный фонд и заявил, что в стране примут программу по повышению доходов населения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Национальным банком разработать комплекс мер по контролю инфляции. "С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики, она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку и в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.-0-

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